O Boavista regressou esta segunda-feira aos trabalhos depois do confinamento forçado pela pandemia da covid-19. No Estádio do Bessa, o plantel foi submetido a testes de despiste à covid-19 e houve sessões de trabalho de «cerca de 30 minutos», com dois jogadores por meio-campo, informou o emblema portuense.

A equipa orientada por Daniel Ramos voltou ao trabalho de campo sem lesionados. Lucas Tagliapietra recuperou de uma fratura ao perónio esquerdo durante a quarentena e Marlon da operação ao osso zigomático.

Ainda não são conhecidos os resultados dos testes realizados. Depois do treino, cada atleta tomou banho em sua casa. O Boavista informou que «vai ser este o sistema» de trabalho «nos próximos tempos».