A estrutura do futebol profissional do Tondela – jogadores, equipa técnica e colaboradores – realizaram esta segunda-feira testes serológicos à covid-19 e o regresso aos treinos está marcado para esta terça-feira.

Os jogadores vão trabalhar no complexo do Estádio João Cardoso, com seis horários definidos para as sessões, que vão ter dois atletas por campo, quatro ao mesmo tempo, dada a existência de dois campos.

«Hoje [segunda-feira] fizemos uma primeira abordagem da doença, da pandemia, um teste de imunidade, ou seja, um teste de hemoglobinas, baseado no sangue, para saber se houve ou não contacto com a doença», informou o diretor clínico do clube, Eduardo Mendes, aos canais do emblema auri-verde.

«Cada jogador entra em campo com um técnico a acompanhar e com um responsável do departamento médico e entrarão em circuitos independentes, sairão por circuitos diferentes e nunca se irão encontrar em nenhuma dessas fases», explicou.

A SAD do Tondela informou que o acesso ao complexo do estádio está «totalmente proibido a elementos externos à estrutura profissional do Tondela» e que «todas as instalações serão alvo de regulares ações de higienização, tal como de todos os circuitos externos de acesso aos treinos».