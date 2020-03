O Tribunal Arbitral do Desporto ilibou o Benfica no processo das ofensas ao FC Porto no relato que a BTV fez do jogo entre os dois emblemas, referente às meias-finais da Taça da Liga, disputado em janeiro de 2019.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol tinha condenado a SAD do Benfica a pagar 34.430 euros, por causa de algumas expressões utilizadas pelo jornalista Valdemar Duarte, nomeadamente «corja» ou «bandidagem», referindo-se ao FC Porto.

O caso chegou ao Tribunal Arbitral do Desporto, que agora ilibou a Benfica SAD, argumentando que esta «não pode ser disciplinarmente responsável por declarações proferidas por um relatador desportivo no decurso de um relato em direto de um jogo de futebol, pelo simples facto de ser detentora da totalidade do capital social do respetivo canal».