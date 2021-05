O Sporting não desiste de ter Ruben Amorim no banco em Vila do Conde e ainda esta terça-feira entregou o recurso à suspensão de seis dias imposta ao treinador pelo Conselho de Disciplina, utilizando o mesmo expediente que lhe permitiu ter João Palhinha no dérbi com o Benfica.

Basicamente a SAD leonina recorreu do castigo ao treinador para o Tribunal Arbitral do Desporto, mas ao mesmo tempo entregou uma medida cautelar no Tribunal Central Administrativo do Sul, com o objetivo deste último suspender o castigo enquanto o primeiro não decidir sobre o recurso.

Basicamente, e como fez com João Palhinha, o Sporting argumenta que é impossível o TAS constituir um colégio arbitral e decidir sobre o recurso, ou até sobre uma providência cautelar, em tempo útil, e pede que o Tribunal Central Administrativo do Sul suspensa o castigo até haver uma decisão.

A presença de Ruben Amorim no banco frente ao Rio Ave vai depender, portanto, do presidente do Tribunal Administrativo do Sul, Rui Belfo Pereira, que terá de analisar a medida cautelar em tempo útil, ou seja, antes do jogo marcado para as 21.15 horas, e dar razão aos argumentos leoninos.