João Mário e Nuno Santos serão, na próxima sexta-feira, os dois intrusos no dérbi do Estádio da Luz: formados no Sporting e no Benfica, respetivamente, representam agora o maior rival.

Claro que o caso de João Mário é mais polémico, já que saiu de um lado diretamente para o outro, mas os dois jogadores representam um bom pretexto para viajar pelas trocas de craques entre os rivais.

Ora por falar de João Mário, é impossível não lembrar aqueles que terão sido os casos mais polémicos. No verão quente de 1993, Paulo Sousa e Pacheco rescindiram com o Benfica para assinar pelo Sporting.

João Pinto esteve quase a fazer o mesmo, mas voltou atrás após. Acabou, sim, por mudar-se para Alvalade mais tarde, quando Vale e Azevedo lhe rescindiu o contrato.

Em sentido contrário, é necessário recordar os casos de Yannick Djaló e André Carrillo, dois jogadores que deixaram acabar o contrato com o Sporting para assinar pelo Benfica.

Já Simão e Carlos Martins, dois meninos de Alvalade, assinaram pelo Benfica após saírem para Espanha. Nomes importantes do Benfica como Carlos Manuel, Paulo Bento e Dimas também fizeram o mesmo do outro lado: saíram para o estrangeiro e regressaram pela porta do Sporting.