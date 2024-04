O troféu da Liga Portugal vai estar exposto nas cidades de Lisboa e Porto, informou o organismo, esta quarta-feira.



Com o intuito de «proporcionar experiências especiais» aos adeptos e «incentivar o regresso dos adeptos e das famílias aos estádios», o organismo convida todos os simpatizantes de futebol a estarem próximos do troféu.



A Taça vai estar na fábrica dos Pasteis de Belém em Lisboa, dia 25 de abril e depois, no dia 26, vai estar no WOW, no Porto.