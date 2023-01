O treinador do Vizela, Tulipa, pretende mais uma vitória caseira na I Liga, na receção ao Rio Ave, no duelo da 18.ª jornada, sublinhando a «energia» que os adeptos dão quando a equipa joga em solo vizelense.

Desde que a equipa foi assumida por Tulipa, que sucedeu a Álvaro Pacheco, no início de dezembro, os minhotos venceram os dois jogos em casa, ante Vitória de Guimarães e Marítimo e ambos por 3-0.

«A nossa equipa sente-se confortável a jogar em casa, muito pela energia que os nossos adeptos transmitem no decorrer do jogo. Este é o nosso espaço. No nosso espaço, queremos ser dominantes e fazer pontos. Nessa ótica, estamos preparados para o que aí vem. O adversário é competitivo», disse, na antevisão ao desafio com a equipa comandada por Luís Freire, projetando um duelo que vai «resolver-se no pormenor, com o Vizela a ter de mostrar «capacidade para perceber as variáveis onde o adversário é muito forte» e para «perceber as suas lacunas».

O técnico avaliou ainda a apetência dos seus jogadores mais adiantados para «serem o primeiro obstáculo ao adversário» nos momentos sem bola, acerca de uma questão sobre o ponta de lança, Osmajic, autor de três golos nas últimas quatro partidas. «A ideia primordial é defender bem para atacar melhor. Há também uma comunhão de interesses entre a nossa primeira linha de pressão e a segunda. O Samu ajuda muito [ndr: o Osmajic], para que não corra de forma desnecessária. Temos de ter o tempo certo para criar dificuldades ao adversário. [O Osmajic] melhorou muito na interpretação do jogo», referiu, elogiando os mais recentes reforços, o médio Pedro Ortiz e o extremo Matías Lacava.

«O Pedro [Ortiz] joga na posição seis. Tem muita qualidade técnica e conhecimento do jogo. Tem de entrar numa dinâmica diferente de intensidade no momento sem bola. O Matías [Lacava] tem-me surpreendido. É um jogador que corre riscos. Apreciámos um jogo criativo e disciplinado em termos táticos», analisou.

O Vizela-Rio Ave joga-se a partir das 15h30 de domingo, no Estádio do Futebol Clube de Vizela. Manuel Oliveira é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.