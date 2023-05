Declarações de Tulipa, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após a derrota frente ao Sporting no último jogo da temporada:

[O que trouxe ao Vizela] «Quando entramos em qualquer sítio temos de analisar e conhecer bem os jogadores. Em função dessa avaliação achamos por bem que a nossa equipa teria de conseguir defende remelhor para atacar melhor, sendo mais rápidos. Fomos consistentes nisso, mas nestas sete jornadas não conseguimos isso. Foi pelo caráter da equipa, temos uma relação, franca, aberta, leal. Eles gostam de mim e eu gosto deles. Criamos uma empatia muito grande».

[Futuro] «Não importa. Via-se decidir. O importante é o clube, na minha opinião, a decisão e continuar ou não depois vamos ver».

[Pareceu despedida] «Pode fazer o túnel e agradecer? Não. Sou um renovador, por isso estou casado há 32 anos. Se tiver que continuar estou cá, de alma e coração, se não estiver cá não há problema».