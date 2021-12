O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol suspendeu Pedro Pinho por quatro meses, na sequência da agressão do empresário de futebol a um jornalista da TVI, a 28 de abril de 2021, após um Moreirense-FC Porto.



«Decide-se condenar o arguido José Pedro Silva Maia Pinho, pela prática da infração disciplinar p. e p. pelas disposições conjugadas dos artigos 171º, nºs 1 e 131.º, n.º 2 do RDLPFP20, na pena de suspensão que se fixa em 120 dias e, acessoriamente, na pena de multa que se fixa em €3.600,00€ (três mil e seiscentos euros). Mais se decide que no cumprimento da pena de suspensão deve descontar-se o eventual período de suspensão preventiva cumprido pelo arguido», pode ler-se no acordão.