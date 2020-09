O FC Porto perdeu, este sábado, contra a UD Oliveirense por 1-0, num jogo-treino realizado no Olival.



O golo solitário da partida, que foi disputada em três partes de vinte minutos, foi anotado por Thalis, confirmou o Maisfutebol. Refira-se ainda que os dragões enviaram duas bolas ao ferro, conforme informam no site, e viram Coelho travar uma grande penalidade de Alex Telles.



Cláudio Ramos, Manafá, Chancel Mbemba, João Marcelo, Alex Telles, Loum, Uribe, Otávio, Tecatito Corona, Soares e Marega foram os onze eleitos, inicialmente, por Sérgio Conceição. No decorrer da partida, todos os atletas disponíveis participaram no encontro frente ao emblema de Oliveira de Azeméis.



Danilo, Sérgio Oliveira e Pepe (Portugal) e Diogo Costa, Diogo Leite, Diogo Queirós, Vítor Ferreira e João Mário (Portugal Sub-21) estiverem ausentes ao serviço das respetivas seleções. Por sua vez, Fábio Silva não participou no apronto, visto que se irá transferir para o Wolverhampton.



Marchesín, Mouhamed Mbaye, Marcano e Fábio Vieira limitaram-se a fazer tratamento às respetivas lesões, enquanto Nakajima esteve entregue aos cuidados do departamento de saúde em gestão de esforço devido a fadiga muscular.



Os campeões nacionais voltam a treinar segunda-feira, no Olival à porta fechada.