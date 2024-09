A Liga defende a manutenção da fórmula de distribuição das verbas de solidariedade da UEFA para os clubes da II Liga, conforme anunciou, esta quinta-feira, a direção deste organismo.

Para a Liga é essencial cumprir «o princípio inalienável de procurar o equilíbrio financeiro entre todos os clubes participantes nas competições profissionais».

«Tendo em conta a realidade do futebol profissional [em Portugal], à exceção dos clubes que normalmente acedem às competições europeias, todos os outros têm oscilado entre presenças nos dois escalões», lê-se em comunicado.

A intenção unanimemente demonstrada pelos clubes que compõem a direção da Liga surge a menos de uma semana da reunião do Comité Executivo da UEFA, em Praga, na qual será discutida e votada uma proposta que poderá alterar as regras do mecanismo de distribuição das verbas.

A proposta relativa à distribuição da verba de solidariedade, que será substancialmente aumentada, deixa a decisão sobre o tema para os emblemas da principal divisão de cada país.

Ora, a Liga acredita que, «respeitando as limitações impostas pela decisão do Comité Executivo da UEFA, vingará o firme compromisso de todos os clubes que competem no futebol profissional, em nome da solidariedade e da equidade».