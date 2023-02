A liga decretou um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do sismo que abalou a Turquia e a Síria nos jogos de todas as provas profissionais que vão decorrer entre os dias 9 e 13 de fevereiro.

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, manifestou solidariedade para com as vítimas do terramoto que, até ao momento, já causou mais de cinco mil mortos.

«Os relatos e as imagens que nos chegam são devastadoras. Em meu nome, e em nome da Liga Portugal, enviamos as mais sentidas condolências e uma mensagem de força a todos os que foram atingidos por esta catástrofe. Deixo um abraço especial a todos os portugueses e jogadores que passaram pelo Futebol Profissional», escreveu o dirigente num comunicado.