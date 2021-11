Horas após o empate em San Siro, o FC Porto começou a preparar o jogo contra o Santa Clara, da 11.ª jornada da Liga com três lesionados.



Segundo os dragões, Uribe realizou apenas tratamento depois de ter ficado de fora do encontro frente ao AC Milan durante o aquecimento. Tal como o colombiano, Marcano ficou remetido a tratamento enquanto Wendell fez treino integrado.



O FC Porto volta a treinar esta sexta-feira, às 10h30, no Olival. Refira-se que o jogo nos Açores está marcado para as 17h00, do próximo domingo.