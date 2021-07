O FC Porto está de volta a casa depois de concluído o estágio de pré-temporada no Algarve e já treinou no Olival a pensar no jogo deste sábado com os franceses do Olympique Lyon marcado para as 17h30, para o Estádio do Dragão.

No boletim clínico divulgado pelo clube, consta apenas o nome de Matheus Uribe. O internacional colombiano foi o último a juntar-se à equipa, depois de ter estado na Copa América, e trabalha ainda de forma condicionada.