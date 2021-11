De regresso aos convocados do Uruguai, Manuel Ugarte abordou os primeiros meses ao serviço do Sporting e destacou o papel de Coates na adaptação a Alvalade.



«O Sporting ajudou-me muito, não só futebolisticamente, mas também em termos de mentalidade. Tive de mudar o meu pensamento porque agora estou a lutar por objetivos importantes. É algo que demora tempo, mas estou cada vez mais focado. Ajudou-me muito ter Coates [como colega de equipa]. No meio-campo tenho dois ou três dos melhores médios que já vi e isso faz-me crescer. O Seba [Coates] foi muito importante para a minha adaptação, não só dentro do clube como fora», referiu aos microfones da Sport890, à chegada a Montivedeu.



O jovem médio dos leões garantiu «estar preparado para jogar» e antecipou ainda os jogos importantes da seleção «charrua» diante de Argentina e Bolívia, referentes à qualificação para o Mundial 2022.



«Quanto menos jogos há, menor é a margem de manobra. temos de reduzir distâncias. Temos de somar pontos», sublinhou.



O Uruguai é, lembre-se, quinto classificado da zona de qualificação sul-americana com 16 pontos, os mesmos que a Colômbia, quarta colocada.