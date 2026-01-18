Alan Varela, jogador do FC Porto, em declarações na Flash Interview da Sport TV após a vitória por 1-0 sobre o V. Guimarães, na 18.ª jornada da Liga.

Jogo muito difícil

«Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. Enfrentámos um adversário que joga muito bem futebol. O ambiente aqui é muito bonito e, a verdade, é que eles fizeram um grande jogo. Foi um jogo muito disputado, muito complicado, mas estou realmente muito contente com o esforço que a equipa fez e vamos continuar a trabalhar para continuar a ganhar jogos.»

FC Porto mostrou que quer ser campeão

«Obviamente, quando não se consegue jogar, é preciso lutar. E isso ficou demonstrado. Temos vindo a demonstrar isso desde que a época começou. A equipa sabe ao que joga. Entendemos quando é possível jogar e quando não é. Hoje demonstrámos isso. Talvez em alguns momentos não tenhamos conseguido jogar muito e tivemos de lutar.»

Penálti decidiu o jogo

«Não, a verdade é que não senti pressão. Não senti a pressão, essa é a realidade. Queria fazer um golo para que a equipa ganhasse, para continuar a somar três pontos. Graças a Deus consegui marcar o meu golo e pude contribuir para a equipa. E isso é o mais importante.»

Salto antes do penálti

«Já tenho marcado alguns penáltis assim. Mas, felizmente, o guarda-redes foi para o outro lado e consegui fazer o golo.»