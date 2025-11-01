Enzo Barrenechea, jogador do Benfica em declarações na Flash Interview da Sport TV após o triunfo por 3-0 sobre o V. Guimarães.

Benfica cresceu muito na segunda parte

«A verdade é que era importante somar os três pontos, era importante esta vitória. O primeiro tempo acho que foi muito disputado, muito equilibrado por ambas as partes, mas na segunda parte acho que fizemos um grande trabalho».

Corrigimos erros do primeiro tempo

«Tentámos corrigir alguns erros que cometemos no primeiro tempo e, nada, saímos com uma grande mentalidade vencedora na segunda parte.»

Ambiente difícil

«Sabíamos que ia ser um jogo difícil, complicado, fora de casa, com o apoio deles, que têm uma grande massa adepta, mas nada, fizemos o nosso trabalho e acho que trouxemos uma grande vitória.»

Cartões amarelos

«Acho que faz parte do jogo, faz parte da minha posição também, o cartão amarelo, e nada, esperamos continuar assim, somando pontos e cumprindo o nosso objetivo.»

Barrenechea como posição seis ou oito?

«Nada, eu jogo onde o treinador me disser, mas obviamente que me sinto mais confortável nessa posição.»