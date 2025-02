A atravessar uma série de dez empates nos últimos 13 jogos, o V. Guimarães recebe o Casa Pia para a 24.ª jornada, num duelo entre equipas que se encontram em momentos de forma distintos na temporada.

Luís Freire fez a habitual antevisão ao encontro, após o empate a um golo conseguido no Estádio do Dragão, e destacou a importância do mesmo para a «perseguição ao quinto lugar».

«É um confronto direto, na perseguição ao quinto lugar. Sendo um confronto direto, temos de meter tudo e mais alguma coisa dentro do campo, para superar o adversário. Compete-nos ser uma equipa com iniciativa, proatividade, ação, energia, determinação e concentrada nas tarefas», afirmou.

«O Casa Pia tem vindo a melhorar os seus resultados e estamos identificados. Os jogadores sabem o que é que é para fazer. Nos confrontos diretos, temos de meter mais qualquer coisa no campo. Queremos que a época seja boa. Temos feito boas exibições, com um futebol olhos nos olhos do adversário», acrescentou o técnico.

O jogo entre V. Guimarães e Casa Pia está marcado para as 20h30 deste sábado, com a arbitragem a cargo de André Narciso.