O novo técnico do Vitória de Guimarães, Daniel Sousa, destacou este sábado a ótima receção por parte do plantel e garantiu uma equipa preparada para a estreia frente ao Farense, na 16.ª jornada da Liga.

Sucessor de Rui Borges, que se transferiu para o Sporting, Daniel Sousa, ex-técnico de Gil Vicente, Arouca e Sporting de Braga, frisou o bom acolhimento do grupo e a rápida assimilação dos seus métodos desde o primeiro treino, na quinta-feira.

«A receção foi ótima na parte humana. Também em termos metodológicos foi bastante boa. São três dias de preparação. Uma pessoa tem de ter cautela com a adaptação metodológica, para não sobrecarregar os jogadores. Estamos preparados, dentro do que tem sido feito nos jogos anteriores», afirmou na antevisão ao duelo de domingo, às 15h30, em Faro.

Após analisar o empate com o Nacional (2-2), destacou aspetos positivos ofensivos e defensivos e definiu prioridades para a evolução de uma equipa que quer «compacta, coesa, intensa e agressiva». Reconhecendo dificuldades esperadas no ataque ao Farense, equipa que defende com uma linha de cinco jogadores, Daniel Sousa apontou a flexibilidade como chave no sistema tático 4-3-3, semelhante àquele que utilizou no início da época no Sp. Braga.

«O jogo é o momento mais importante da semana para os jogadores e o momento de avaliação do que fizemos durante a semana. Para aferir a qualidade do meu trabalho, tenho de avaliar. Tenho de rever conteúdos para os jogadores continuarem a evoluir. A questão do jogo a jogo é determinante», afirmou.

O V. Guimarães, sexto classificado com 23 pontos, enfrenta o Farense, que está em 17.º lugar com 12 pontos, no Estádio de São Luís, em Faro , com arbitragem de Bruno Vieira.