Ian Cathro, treinador do Estoril, em declarações após o triunfo do V. Guimarães sobre o Estoril por 3-2:

[Diferenças entre o primeiro e o segundo tempo e as dificuldades para segurar o resultado]

«A primeira parte é sempre diferente da segunda parte. O jogo foi controlado com alguma ordem nos dois lados na primeira parte. Quando o jogo foi assim, fomos melhores. Nos últimos minutos da primeira parte, o jogo entrou num outro ritmo, não tão favorável para nós. Sofremos um bocadinho. Temos um pouco de culpa, mas também houve culpa noutros sítios, porque o jogo perdeu controlo.»

«Estou muito consciente do facto de não ganharmos o jogo, mas a nossa equipa merece respeito. Do outro lado, há uma equipa que sabe jogar, que conseguiu manter agressividade em campo. Ganhando ou não ganhando, vamos tentar sempre até ao fim ganhar. Vamos procurar ser cada vez melhores.»