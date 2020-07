Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, em declarações na sala de imprensa após a vitória em Portimão:



«Paulo Sérgio referiu que a marcação ao Lucas Fernandes foi importante na mudança do jogo? Respeito essa leitura e de certa forma encontrámos algumas coisas que coincidem. Estivemos muito organizados defensivamente. O Portimonense teve mais bola na primeira parte mas foi de uma forma consentida. Tivemos alguns problemas e não foi só pelo Lucas Fernandes mas também quando apareciam por trás na pressão e ganhavam muitas segundas bolas. Estivemos menos confortáveis nesse momento do jogo. Na segunda parte corrigimos, nem pressionámos muito o Lucas Fernandes, mas ajustámos mais o nosso médio 8 na posição de 6, para poder ganhar as segundas bolas e encaixar um 6 na zona dos centrais para termos superioridade, quando o Tabata e o Boa Morte faziam movimentos de profundidade. A estratégia surtiu efeito e melhorámos.»



[dificuldades na vitória?]



«Fizemos um jogo competente contra uma equipa que neste momento vale muito. Já vale por si só, pelo plantel que tem, muito bem orientada e pela resposta que tem dado nos últimos jogos, sabíamos que iria ser um jogo de grau de dificuldade elevado, porque tem somado pontos e luta por um objetivo, corre e quer conseguir o êxito. Nós também o temos e por isso também lutámos por ele. É verdade que fomos mais eficazes e foi um jogo equilibrado, na primeira-parte o Portimonense foi mais forte, na segunda foi o Vitória, nitidamente um jogo com duas partes diferentes. Melhorámos no último terço, na tomada de decisão. É importante somar pontos, não defendo muito o ganhar de qualquer forma, defendo ganhar de uma forma vincada, com qualidade mas é óbvio que neste momento há uma responsabilidade maior em somar pontos do que jogar bem. O ideal é jogar bem e somar pontos, quando não se pode jogar tão bem, com qualidade e controlar o adversário em absoluto, como já fizemos, é sempre benéfico ganhar. Pelo que os jogadores fizeram, foi merecido.»