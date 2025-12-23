V. Guimarães e Sporting medem forças esta terça-feira, em vésperas da noite de Natal, e Rui Borges deve trazer algumas novidades para a visita dos leões à «Cidade Berço», no jogo que encerra a 15.ª jornada da Liga.

Poucos dias após o triunfo suado sobre o Santa Clara, o regresso de Maxi Araújo ao lado esquerdo da defesa deve atirar Matheus Reis para o banco de suplentes e assim promover a titularidade de Ioannidis no mesmo corredor. O avançado grego somou minutos nessa mesma posição e assinou mesmo um golo na eliminatória da Taça.

No meio-campo, Hjulmand e Morita formam a dupla que joga atrás do trio formado por Trincão, Ioannidis e provavelmente João Simões. À semelhança do avançado grego, o médio português também faturou numa zona subida do terreno e as ausências de Quenda e Geny Catamo poderão obrigar o técnico a arranjar outras soluções.

Do lado contrário, Luís Pinto não deve fugir muito ao onze que fez alinhar na última jornada da Liga, sendo que a meio da semana teve espaço para rodar um pouco a equipa, ainda que tenha perdido Rivas por lesão. Desta forma, Thiago Balieiro deverá ser a única cara nova na formação vimaranense.

