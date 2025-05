O Conselho de Disciplina da FPF suspendeu esta quinta-feira o presidente do V. Guimarães por um período de 10 dias depois das palavras que o mesmo proferiu aquando da derrota frente ao Farense [2-1] na jornada 33.

«Aos 36 minutos da segunda parte, o Presidente da equipa A, António Miguel Cardoso, foi expulso do terreno de jogo porque utilizou gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva, dizendo: «Isto é um escândalo, isto não é pénalti nenhum'», pode ler-se no relatório do árbitro David Silva.

O que agrava ainda mais a situação é o facto de o dirigente vimaranense ter estado no banco de suplentes V. Guimarães apesar de não ter sido inscrito «nem no banco suplementar».

António Miguel Cardoso terá ainda de pagar uma multa assessória no valor de 540 euros e vai falhar assim a última jornada do Campeonato Nacional frente ao Sporting, no próximo sábado às 18h.