Quatro palavras podem resumir este triunfo do V. Guimarães sobre o Estoril: «Toma lá, dá cá». O que começou por ser uma entrada forte da turma de Ian Cathro rapidamente se alterou e tudo por causa de uma picardia entre os intervenientes, pouco antes do intervalo.

A segunda parte trouxe um domínio maior da equipa da casa, que teve em Tiago Silva o herói provável, com uma grande penalidade decisiva para as contas do jogo. No fim, os vimaranenses dão um murro na mesa, depois da derrota no Estádio do Dragão, e o Estoril ainda não sabe o que é vencer nesta edição da Liga.

RECORDE O FILME DESTE ENCONTRO.

Num jogo entre duas equipas que não venceram os respetivos jogos na jornada inaugural da Liga, foi o conjunto de Ian Cathro que mostrou mais personalidade nos minutos iniciais. Destaque para a qualidade individual de João Carvalho, que logo aos 16 minutos teve nos pés uma oportunidade flagrante de golo. Entre os postes, Charles evitou o 1-0, mas não por muito tempo.

Pouco depois, um lance coletivo do lado esquerdo levou a bola até ao coração da área e Begraoui permitiu uma primeira defesa ao guarda-redes, que nada conseguiu fazer para impedir o golo de Guitane. Com alguma sorte à mistura, o avançado colocou a bola no fundo da baliza e gelou as bancadas do D. Afonso Henriques.

Os assobios dos adeptos surgiam aos poucos e eram consequência da má entrada da equipa no encontro. Só que quando tudo parecia apontar para o segundo do Estoril, o segredo estava nas bolas paradas. Um cruzamento para o interior da área descobriu Miguel Nóbrega solto de marcação e o central teve tempo e espaço para cabecear para o 1-1.

Na sequência deste lance, uma enorme confusão instalou-se no relvado, com João Carvalho e Nélson Oliveira no centro das atenções. As picardias prolongaram-se durante largos minutos e obrigaram o árbitro a mostrar uma série de cartões amarelos, não apenas a jogadores de campo, mas também a elementos no banco de suplentes, como Luís Pinto.

As equipas recolheram aos balneários de forma mais tranquila e o segundo tempo arrancou com um ligeiro ascendente dos vimaranenses. Depois de um aviso de Tiago Silva, o golo surgiu mesmo e através de um internacional português. O árbitro até começou por invalidar o golo de Nélson Oliveira, mas após ser avisado pelo VAR, o lance contou mesmo e a cabeçada certeira do experiente avançado levou à loucura os adeptos da casa.

A partir daqui o jogo abriu e o Estoril conseguiu transformar um dos poucos lances de perigo da segunda parte em golo, com alguma sorte à mistura. Rodrigo Abascal tentou evitar que o cruzamento de Tiago Parente levasse perigo para a baliza de Charles, mas o que é facto é que o desvio se revelou traiçoeiro para o guardião brasileiro, que nada conseguiu fazer para evitar o 2-2.

Ora, o golo não trouxe instabilidade ao conjunto de Luís Pinto e até serviu como alerta para um novo desaire nesta edição da Liga. Tudo isto culminou com uma infantilidade de Pedro Carvalho, que dentro da área cometeu falta sobre Tiago Silva e o Estoril foi punido com uma grande penalidade a favor dos vimaranenses.

Da marca dos onze metros, o experiente médio não se deixou intimidar pela importância do momento e atirou forte, para o fundo da baliza de Joel Robles. Entre substituições e uma nova vaga de cartões amarelos, o jogo esteve sempre aberto e os contra-ataques repetiram-se de forma natural.

Certo é que o V. Guimarães conseguiu impedir as intenções do Estoril e sorriu pela primeira vez no campeonato, ao contrário dos canarinhos, que ainda não conhecem o sabor da vitória, nesta edição da prova.

A figura: Tiago Silva

Num sistema diferente do utilizado desde que chegou ao clube, o experiente médio português conseguiu-se adaptar rapidamente e teve um jogo sólido, ao lado de Händel. Destaca-se claramente a grande penalidade que decidiu o vencedor do encontro, depois de uma falta precisamente sofrida pelo camisola dez do V. Guimarães.

O momento: picardia a meio-campo

Tudo aconteceu após o golo de Miguel Nóbrega e teve impacto no comportamento dos adeptos, que influenciaram o rumo do encontro. Nélson Oliveira e João Carvalho estiveram em evidência, sendo que o término do primeiro tempo e o arranque do segundo tiveram um ligeiro crescendo de qualidade, muito por culpa do ambiente nas bancadas.

Positivo: Nélson Oliveira

Aos 34 anos, o internacional português mostrou que velhos são os trapos e mostrou-se essencial para o triunfo do V. Guimarães. Dentro da área conseguiu finalizar de cabeça para o 2-2, num lance que ainda teve intervenção do VAR.