Luís Pinto, treinador do V. Guimarães, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota em casa do Alverca, por 2-0, na sétima jornada da Liga:

Análise ao jogo

«Um jogo em que não tivemos a capacidade de continuar no processo de crescimento que estávamos a ter. Sentimos a equipa algo lenta naquilo que eram os processos ofensivos quer a capacidade de estarmos mais frescos e ligados ao jogo. E isso notou-se. Sentiu-se o facto do Alverca colocar muita gente atrás da linha da bola, a circulação não estava tão rápida como devia e fez com que não tivéssemos uma capacidade tão boa de sermos perigosos. E quando fomos perigosos… falhámos. Não obrigámos o André a nenhuma defesa de relevo. Um Alverca bem na primeira parte, sempre na procura de jogar e nós não estávamos frescos».

V. Guimarães jogou 45 minutos com mais um jogador

«Não sinto que tenha sido da parte da atitude. Tudo o que se passou neste jogo, o grande responsável fui eu. Teve a ver com a clareza daquilo que devia ter sido feito. Obviamente que conseguimos colocar muitos homens dentro da área, mas nem sempre a servir com a melhor qualidade. Falhou em algumas circunstâncias. Atribuo a não termos estado no nosso melhor e devíamos ter estado. Volto a dizer que assumo essa responsabilidade na totalidade».

Pode retirar-se algo positivo desta derrota?

«Sim, podemos retirar. E o retirar é percebermos que temos de ser uma equipa extremamente competitiva em todos os desafios. Todos estes desafios vão exigir que estejamos a um nível altíssimo no que toca à concentração e capacidade de competir. E a prepararmo-nos muito bem para os desafios, como se de uma final se tratasse. Temos uma equipa extremamente jovem e de vez em quando temos estes escorregões. Notou-se que hoje foi um dia menos conseguido, temos de retirar que a nossa atitude e concentração tem que estar nos pícaros».