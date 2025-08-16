Luís Pinto, treinador do V. Guimarães, em declarações após o triunfo do V. Guimarães sobre o Estoril, por 3-2:

[Análise ao encontro e má entrada diante do Estoril?]

«Senti que entrámos ansiosos e apáticos. Estávamos a tentar ser muito certinhos e a fazer as coisas muito direitinhas, mas isso tira intensidade e energia ao jogo. Ficámos por baixo no jogo. Não quer dizer que o Estoril tenha dominado, mas criou mais situações de perigo. Depois de sofrermos, tivemos de ir atrás do resultado. A partir do 1-1, só há domínio do Vitória. Não há discussão no resultado a partir daí.»

«Quero acreditar que o triunfo residiu na nossa evolução como equipa. O jogo de futebol tem 90 minutos mais alguns que são dados. Não queremos sofrer cedo, mas acontece. A capacidade de resposta faz parte da evolução de uma equipa que quer ser dominadora, que quer vencer. Sabemos como preparamos os jogos, mas não sabemos como se vão desenrolar.»

[Mudança de comportamento no segundo tempo e objetivos para o resto da época]

«Ficámos bastante agradados[pela forma como a equipa segurou o 3-2. A equipa queria muito vencer, mas, ao mesmo tempo, teve maturidade para não se deixar influenciar pelo aproximar do tempo final. Conseguimos estar focados e ligados ao jogo. Sempre que possível, queremos ter o sentimento de que vencemos, mas que podemos conseguir um resultado melhor. Queremos mais e mais, respeitando o jogo e o adversário. Queremos encarar os momentos finais de forma positiva e não estarmos a retrair-nos para segurar o resultado.»