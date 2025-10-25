Luís Pinto espera dificuldades na deslocação ao reduto do Famalicão e assegura que os jogadores têm de estar apenas focados no «próprio trabalho». O técnico do V. Guimarães quer dar continuidade ao bom momento da equipa, após a passagem à quarta eliminatória da Taça de Portugal. O encontro está marcado para as 15h30 deste domingo, no Estádio Municipal de Famalicão:

Momento do V. Guimarães após vitória na Taça

«Queremos prolongar este bom momento, pois é algo que nos dá uma leveza maior no dia-a-dia e nos faz acreditar no trabalho que temos feito. Mas, a partir do momento em que a bola começa a rolar, de nada nos serve termos ganho o último jogo ou não. Temos de ser muito sérios, focados e conscientes daquilo que queremos apresentar. As respostas têm sido importantes, isso faz com que consigamos ter um leque maior de opções e uma capacidade diferente para podermos interpretar e escolher jogadores mediante aquilo em que acreditamos que irá ser o jogo.»

Dificuldades frente ao Famalicão

«Temos de estar muito focados no nosso trabalho, porque no futebol existe qualidade em todos os adversários. Se estivermos muito preocupados com o que acontece fora da nossa casa, tornamo-nos menos fortes. Não me interessa estar a fazer juízos de valor do que possa estar a acontecer do outro lado. Interessa-me olhar para nós. O Famalicão está a fazer um bom início de campeonato, por isso será mais um adversário muito interessante de desafiarmos.»