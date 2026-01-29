Luís Pinto considera essencial que o V. Guimarães esteja concentrado do início ao fim do dérbi com o Moreirense, marcado para esta sexta-feira, a partir das 20h45, no Estádio D. Afonso Henriques. O técnico dos vimaranenses fala ainda da «admiração mútua» por Vasco Botelho da Costa e das dificuldades que vai sentir durante o jogo:

Análise ao Moreirense

«Temos de ser concentrados do início ao fim, de jogar do início ao fim, independentemente de como estiver o resultado. Queremos sentir sempre a intenção de fazer o nosso trabalho de forma proativa e de forma corajosa. Independentemente do que estiver a acontecer em campo, temos de procurar mais para nós. É importante que a equipa corresponda ao que os adeptos gostam de ver dentro de campo. O jogo é mais difícil, já que se trata de um dérbi.»

Admiração por Vasco Botelho da Costa

«Admiração é mútua. O que consegue fazer com as equipas dele é muito interessante. Do ponto de vista estratégico, há nuances com que as equipas vão dificultar a tarefa de uma e de outra. Espero um adversário com uma solidez defensiva muito grande, que tanto consegue jogar recuado e no contra-ataque, como consegue trocar a bola. Vai ser um desafio interessante e rico.»