José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações na Flash interview da Sport TV após o trinfo por 3-0 sobre o V. Guimarães por 3-0.

Benfica mostrou que o jogo era nosso

«Os primeiros 15 minutos da segunda parte foram demolidores. Quando fazemos o golo, já podíamos ter feito três ou quatro antes, num curtíssimo espaço de tempo, como eu digo, nos primeiros dez, 15 minutos. A equipa entrou muito, muito, muito bem na segunda parte. Fui feliz na minha mensagem. Fui feliz também, acho, nas alterações. E a equipa, na segunda parte, atropelou. Depois, obviamente, com um jogador a menos, se calhar pode-se dizer: 'ok, contra dez foi mais fácil'. Mas eu acho que, 11 contra 11, nos primeiros 15 minutos da segunda parte, nós mostrámos que a segunda parte ia ser nossa e que o jogo era nosso.»

Entradas ao intervalo

«Conversámos ao intervalo. Vimos algumas coisas do ponto de vista tático. Eles entenderam e conseguiram aplicar. Acho que o Barreiro e o Schjelderup entraram bem, mas depois a dinâmica da equipa foi muito forte. Atacámos muito, criámos situações consecutivas. Não sofremos emocionalmente quando falhámos o primeiro golo, quando o guarda-redes defendeu o segundo, quando falhámos o terceiro. Fomos sempre atrás, e atrás, e atrás. Eu disse ao intervalo: às vezes, no 0-0 ao intervalo, quando se é agressivo, quando se é intenso, ok, o golo vai chegar. Mas, da maneira como estávamos a jogar na primeira parte, o golo podia não chegar. Mudámos, e mudámos bem. Mérito para os jogadores. Ganhar em Guimarães não é fácil, e ganhar da maneira como nós ganhámos é ainda mais difícil.»

Equipa intermitente

«Mas também não é fácil. Eu não estou a utilizar muitos jogadores, estou a utilizar poucos. Aqueles que são utilizados, na sua maioria, são os jogadores que jogam consecutivamente, inclusive há dois dias atrás muitos destes jogadores estiveram em campo. A frescura física, para jogar como eu gosto de jogar, é necessária. É preciso um determinado perfil de jogador, com determinado DNA, mas ao mesmo tempo também é preciso frescura. E ter frescura com uma equipa que joga praticamente sempre com os mesmos jogadores, para poder dar daquela maneira durante 90 minutos, não é fácil. Mas estes primeiros 15 minutos foram demolidores.»

Corrida entre Tomás Araújo e António Silva

«Não está a ganhar nada, são muito bons os três. São três grandes jogadores. O capitão é aquilo que é, os dois portugueses são fantásticos, são jogadores de seleção, e depois há miúdos que têm qualidade. Eu não estou nada preocupado com aquela posição, porque também temos jovens que podem chegar. Agora, os três são três grandes jogadores.»