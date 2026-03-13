O novo treinador do V. Guimarães, Gil Lameiras, fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Famalicão, da 26.ª jornada da Liga. Na primeira conferência de imprensa desde que assumiu o comando da equipa principal, o técnico de 32 anos abordou a adaptação ao novo cargo, a forma como foi recebido pelo plantel e as expectativas para o resto da época.

Pouco tempo para trabalhar, mas com identidade própria

«Houve pouco tempo para trabalhar. Houve viagem na segunda-feira, a partir dos Açores, após o jogo com o Santa Clara, e na terça-feira os jogadores ainda estavam em recuperação. Não houve tempo para passar toda a informação que queríamos, mas cada treinador tem o seu cunho. E por mais parecida que a equipa possa ser com o que era, há sempre diferenças.»

Competições europeias?

«Não me falaram dessa questão. Falaram de deixar o meu trabalho fluir e de passar as minhas ideias para este grupo. Não me colocaram qualquer tipo de pressão. Simplesmente pediram-me para fazer o trabalho.»

Da formação ao sonho de treinar a equipa principal

«Se estou aqui, é porque [os dirigentes] entenderam que as coisas não estavam a correr como gostariam. Há cerca de ano e meio, fui convidado para a equipa B e não estava à espera disso. É fruto do trabalho que tenho vindo a fazer. Não vou dizer que estava à espera, porque não estava, mas julgo que este desafio surge de forma natural.»