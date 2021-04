O treinador do V. Guimarães, Bino, afirmou esta quarta-feira que a sua equipa deve «aproveitar todos os momentos do jogo» ante o FC Porto, no Estádio do Dragão, no jogo da 28.ª jornada da I Liga, na quinta-feira, para poder somar um bom resultado.

«O Vitória terá que aproveitar todos os momentos do jogo. Sabemos que é um jogo difícil. Podemos passar boa parte do tempo no processo defensivo, mas podemos ser consistentes, agressivos e explorar as nossas qualidades quando tivermos bola para ferirmos o FC Porto», disse, na videoconferência de antevisão.

Por outro lado, e questionado sobre a eventual fadiga do FC Porto, que fez quatro jogos nos últimos 15 dias, Bino lembrou que essa expectativa «não é um bom princípio» e lembrou que a equipa de Sérgio Conceição tem «muitas opções» apesar da «densidade de jogos» e que pode ainda pensar no título.

«O FC Porto tem um plantel recheado de muitas opções e pode fazer gestão. Esperamos um FC Porto a entrar muito forte no jogo, a criar-nos muitas dificuldades. Se acharmos que vamos ter facilidades, não é um bom princípio. O FC Porto está a seis pontos do Sporting e ainda pode pensar em chegar ao título. Vamos concentrados no FC Porto mais forte possível», declarou.

Com três pontos de vantagem sobre o Santa Clara à partida para a jornada, o V. Guimarães sabe já também que pode, caso vença no Dragão, encurtar para três os pontos de desvantagem para o quinto classificado, o Paços de Ferreira, que perdeu na abertura da jornada ante o Farense (0-2). Bino diz que o foco é o Vitória fazer o seu caminho e «encurtar distâncias para a frente».

«Se nos vai aproximar do Paços de Ferreira ou não, isso já será a consequência dos nossos jogos. Esta instabilidade criada fruto dos maus resultados leva muitas vezes ao negativismo dos jogadores. Mas também é importante estarmos a lutar pela Europa. Não estamos a lutar pela [fuga à] descida de divisão. É uma pressão muito boa de se ter», disse.

Bino disse ainda que Ricardo Quaresma vai continuar a não ser opção, devido a uma lesão muscular do gémeo direito, mas expressou que já será possível o experiente extremo estar apto para a visita ao Nacional, na 29.ª jornada.

Siga o FC Porto-V. Guimarães, a partir das 21 horas de quinta-feira, ao minuto, no Maisfutebol.