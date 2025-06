O V. Guimarães oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Fabio Blanco, tal como o Maisfutebol noticiou.

Através das redes sociais e em comunicado, os vimaranenses anunciaram a chegada do avançado de 21 anos, que deixa o Marítimo e assina um contrato válido para as próximas quatro temporadas (2029).

Com formação no Valência e no Eintracht Frankfurt, o jogador representou a equipa B do Barcelona e do Villarreal, antes de se transferir para o Marítimo, na última temporada. Ao serviço dos insulares realizou um total de 16 jogos, tendo feito duas assistências.