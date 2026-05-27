Rogério Matias e o V. Guimarães chegaram a acordo para a cessação do contrato. O profissional do Departamento de Estratégia estava ao serviço dos vimaranenses desde 2022. 

Natural de Vila Franca de Xira, Rogério foi jogador profissional do clube vimaranense entre 2000 e 2006.

Participou em 166 encontros e vestiu a camisola de Portugal em cinco ocasiões.

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