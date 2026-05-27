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Há 19 min
OFICIAL: Rogério Matias de saída do V. Guimarães
Profissional do Departamento de Estratégia acerta a rescisão do contrato
JR
Profissional do Departamento de Estratégia acerta a rescisão do contrato
JR
Rogério Matias e o V. Guimarães chegaram a acordo para a cessação do contrato. O profissional do Departamento de Estratégia estava ao serviço dos vimaranenses desde 2022.
Natural de Vila Franca de Xira, Rogério foi jogador profissional do clube vimaranense entre 2000 e 2006.
Participou em 166 encontros e vestiu a camisola de Portugal em cinco ocasiões.
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