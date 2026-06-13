Já são conhecidos os resultados das eleições no V. Guimarães e Rui Rodrigues é o novo presidente do emblema minhoto.

Com um total de 2028 votos, o candidato da Lista D teve apenas mais dois votos do que Viriato Sampaio, candidato da Lista C. Recorde-se que os sócios tiveram de ser chamados a votar depois de António Miguel Cardoso se ter demitido do cargo, a meio do mês de abril.

Além destes, também Belmiro dos Santos arrecadou um total de 1327 votos e ficou no terceiro lugar, seguido de Júlio Vieira de Castro, com 1092 votos.

Confira aqui os resultados do ato eleitoral: