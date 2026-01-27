Liga
Há 1h e 15min
OFICIAL: V. Guimarães empresta Vando Félix ao Vojvodina da Sérvia
Extremo de 23 anos ruma para a primeira experiência no estrangeiro, com opção de compra incluída no acordo
GP
Extremo de 23 anos ruma para a primeira experiência no estrangeiro, com opção de compra incluída no acordo
GP
O V. Guimarães anunciou esta terça-feira que Vando Félix vai cumprir o resto da temporada ao serviço dos sérvios do Vojvodina.
O extremo, de 23 anos, foi cedido até ao final de 2025/26, ficando o emblema sérvio com opção de compra do passe.
Contratado pelos vimaranenses em janeiro de 2025 ao Toreense, o jogador que dividiu a formação entre o Leixões e o Sporting realizou 24 encontros oficiais pelos conquistadores.
Esta será a primeira experiência internacional de Vando Félix e em comunicado, o Vitória desejou «as maiores felicidades para o futuro».
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS