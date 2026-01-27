O V. Guimarães anunciou esta terça-feira que Vando Félix vai cumprir o resto da temporada ao serviço dos sérvios do Vojvodina.

O extremo, de 23 anos, foi cedido até ao final de 2025/26, ficando o emblema sérvio com opção de compra do passe.

Contratado pelos vimaranenses em janeiro de 2025 ao Toreense, o jogador que dividiu a formação entre o Leixões e o Sporting realizou 24 encontros oficiais pelos conquistadores.

Esta será a primeira experiência internacional de Vando Félix e em comunicado, o Vitória desejou «as maiores felicidades para o futuro».