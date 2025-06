O V. Guimarães anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Juan Castillo para a baliza.

Aos 22 anos, o guardião colombiano assina um contrato até 2029 e muda-se para a Europa pela primeira vez na carreira. Castillo realizou um total de 110 jogos pela equipa principal do Fortaleza, tendo uma segunda divisão do país no currículo. O guardião é internacional sub-15, sub-17 e sub-20 pela Colômbia.