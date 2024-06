O V. Guimarães oficializou a contratação de Jesús Ramírez.

Através das redes sociais, os vimaranenses publicaram um vídeo de apresentação do avançado venezuelano, que na última época foi o melhor marcador da II Liga, com 17 golos em 33 jogos, pelo Nacional.

Em comunicado, o V. Guimarães informa que a transferência do jogador é em definitivo, após negociar com o Atlético Morelia (México). Além disso, «Chuchu» Ramírez assinou um contrato válido para as próximas três temporadas.

