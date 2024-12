O treinador do V. Guimarães, Rui Borges, prevê um «bom jogo» contra o Nacional, na 15.ª jornada da Liga, na segunda-feira.

Com destaque para o confronto entre duas equipas que privilegiam o futebol organizado e apelativo, depois dos empates com Rio Ave (2-2) e Fiorentina (1-1), o técnico pediu motivação máxima aos seus jogadores para «mandarem no jogo» e regressarem às vitórias.

«Será um bom jogo, entre duas equipas que gostam de jogar bem, com um futebol bastante positivo. São equipas que gostam de ter bola e bem organizadas sem ela. Será uma boa partida para se ver. Espero que a equipa dê a resposta que tem dado. Queremos estar motivados, cientes de que, do outro lado, está uma boa equipa», analisou o técnico na antevisão do encontro, agendado para as 18h45 de segunda-feira.

Apesar de liderar as estatísticas ofensivas na fase de grupos da Liga Conferência – com mais remates (137) e cantos (43) –, o Vitória tem enfrentado desafios na eficácia.

«Preocupava-me se não criássemos situações de finalização. Temos tido imensas aproximações. Dentro da qualidade coletiva, os golos vão acontecer com maior naturalidade. Se os nossos jogadores finalizassem todas as situações que têm tido, o presidente vendia dez jogadores em janeiro», disse em tom de brincadeira.

Com os avançados Nélson Oliveira e Chucho Ramírez lesionados, Rui Borges adaptou o extremo Gustavo Silva ao centro do ataque no jogo com a Fiorentina, elogiando a sua entrega e versatilidade. Reconheceu também que os jovens pontas de lança José Bica e Dieu-Merci Michel podem ser alternativas, mas precisam de mais tempo para crescer.

O treinador admitiu que a pausa nas competições europeias até março será uma oportunidade para aprimorar a equipa nos treinos, mas alertou para os desafios de manter o foco num calendário menos intenso.

O V. Guimaraẽs, atual sexto classificado com 22 pontos, recebe o Nacional, 14.º com 12, numa partida arbitrada por João Pinheiro. A partida está marcada para as 18h45 de segunda-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.