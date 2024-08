O treinador do Vitória, Rui Borges, espera um jogo difícil na visita ao reduto do Arouca, que encerra a primeira jornada da Liga 2024/25.

Na conferência de antevisão ao encontro, o técnico dos vimaranenses destaca a «base forte» que o adversário conseguiu manter da última temporada e admite que apenas uma parte mental muito forte pode garantir os três pontos à equipa.

«Temos de estar muito focados a nível mental para a exigência do jogo. Estamos sempre preocupados com o que conseguimos controlar no que respeita à nossa ideia de jogo. Queremos uma vitória, sabendo de antemão que vamos defrontar uma equipa muito difícil. O Arouca é uma equipa que manteve a base forte do ano passado e possuí bons comportamentos defensivos e ofensivos, assim como bons valores individuais», afirma.

Recordar que o V. Guimarães continua a lutar por uma presença na fase de grupos da Liga Conferência, sendo que a segunda mão da terceira pré-eliminatória frente ao Zurique acontece na próxima quinta-feira, na «Cidade Berço». Perante este cenário, o técnico admite que terá de fazer uma gestão do plantel, face ao «pouco tempo de descanso» que se avizinha.

«Para sermos grandes não basta dizer que queremos ser grandes. Para sermos melhores, temos de ser consistentes. Os melhores diferenciam-se na consistência e em darem seguimento a resultados positivos. Mas temos de estar capacitados para as dificuldades. Se não estivermos, não vamos ser consistentes. Obviamente tenho de fazer uma gestão na equipa que vai jogar esta segunda-feira, já que teremos pouco tempo de descanso até ao fim do mês», acrescenta Rui Borges.

A visita do V. Guimarães ao terreno do Arouca acontece esta segunda-feira, a partir das 20h15, e vai ter a arbitragem de Gustavo Correia.