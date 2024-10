Poucos dias após uma estreia vitoriosa na fase de liga da Liga Conferência, o V. Guimarães aponta baterias para o campeonato, com a receção ao Boavista, num jogo da 8.ª jornada da Liga.

Rui Borges não esquece o empate no reduto do Casa Pia (1-1) e espera que a equipa responda, assim como fez frente ao Celje, na passada quarta-feira.

«Temos de manter a nossa competitividade para impor o nosso jogo e esquecer o que foi a Liga Conferência. O grupo tem dado essa resposta. Vamos ser expostos a coisas diferentes, mas não vamos deixar de ser o V. Guimarães que temos sido. Temos de estar mentalmente preparados para quando as coisas não correrem bem», começou por referir.

Quanto ao adversário, Rui Borges fala numa equipa «competitiva» e «à imagem do clube», apesar de ocupar a 16.ª posição da Liga, com apenas cinco pontos somados. Ainda assim, face à rivalidade entre os dois clubes, o técnico dos vimaranenses garantiu que a chuva pode ter um fator importante no desfecho do encontro, assim como o cansaço dos jogadores.

«Titulares? A verdade é que tenho boas dores de cabeça e sou um felizardo por liderar um plantel com um enorme compromisso diário. Todos se olham de igual forma e têm a noção de que podem ser importantes quando o momento for oportuno», acrescentou.

O técnico do V. Guimarães aproveitou ainda para enviar um «abraço sentido» à família de Daniel Guimarães, que faleceu aos 37 anos, esta sexta-feira.

V. Guimarães e Boavista medem forças a partir das 15h30, no Estádio D. Afonso Henriques, sendo que a arbitragem do encontro estará a cargo de Luís Godinho.