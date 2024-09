Depois da derrota em casa com o FC Porto (3-0), Rui Borges, treinador do V. Guimarães, quer «uma resposta diferente» na visita ao reduto do Casa Pia.

«Espero uma resposta positiva, dentro do que temos feito, seja em termos de competência, de entrega e de organização. Os jogadores estão com vontade de dar uma resposta diferente daquela que deram com o FC Porto, mas são jogos diferentes, com problemas diferentes. O Casa Pia vai-nos criar problemas à sua maneira, mas o grupo está focado em voltar às vitórias», começou por dizer, esta sexta-feira, na antevisão ao jogo da sétima jornada da Liga.

O V. Guimarães começou a temporada com o pé direito, mas nos últimos quatro jogos acabou por perder duas vezes - frente ao AVS e FC Porto. Rui Borges admitiu que é normal «alguns tropeções», mas o importante é saber como «reagir a eles».

«Vamos ter alguns tropeções e temos de saber reagir a eles. Não abdico nunca da capacidade de trabalho em jogo. Quando falhamos, e vamos falhar muito, espero que os jogadores se mostrem outra vez. Queremos ser uma equipa ligada do início ao fim», afirmou.

A partida com o Casa Pia inicia um ciclo de três jogos em pouco mais de uma semana (receção ao Celje, na quarta-feira, e ao Boavista, no domingo). O treinador luso percebe que são alturas «mais exigentes», mas também importantes para aqueles menos utilizados e à «espera de oportunidades».

Rui Borges confirmou ainda que Mikel Villanueva está a melhorar, mas não revelou se é opção para o jogo com o Casa Pia.

O V. Guimarães, quinto lugar na Liga, com 12 pontos, visita o terreno do Casa Pia, 10.º, com sete. A partida está marcada para as 18h de sábado.