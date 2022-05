O futebolista português Sílvio, em fim de contrato, confirmou esta segunda-feira a saída do Vitória de Guimarães, clube que representou nas duas últimas épocas, com um total de 14 participações em jogos (12 em 2020/21, dois em 2021/22).

«Que clube fantástico. Gostava muito de ter ajudado mais dentro de campo, mas infelizmente não foi possível. Agradecer a forma como me receberam quando aqui cheguei. Rapidamente me senti em casa, rapidamente fiz grandes amizades, e é por isso que me custa tanto despedir», começou por escrever o lateral, através das redes sociais.

«Desejo a maior sorte do mundo para o clube, que tenha paz (muitas das vezes é a única coisa que precisa) para obter os resultados pretendidos. Por último, um pequeno à parte para tirar algumas dúvidas. Sinto-me a 100 por cento há muito tempo. Se não joguei o pretendido, foi unicamente por opção técnica. Opção que temos sempre que respeitar, sermos resilientes e não aceitar! Um abraço forte a todos os vitorianos», concluiu.

O internacional português de 34 anos, formado no Benfica, onde também jogou como sénior, já tinha passado pelo V. Setúbal, Sporting de Braga, Rio Ave, Odivelas, Atlético Cacém e, no estrangeiro, por Deportivo e Atlético Madrid em Espanha e pelo Wolverhampton em Inglaterra.