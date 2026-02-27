O treinador do V. Guimarães, Luís Pinto, pediu uma equipa paciente e eficaz na receção ao Alverca, referente à 24.ª jornada da Liga. Na conferência de imprensa de antevisão à partida, o treinador sublinhou a necessidade de respeitar o plano de jogo para ultrapassar um adversário organizado.

Vitória paciente, mas objetivo

«O Alverca tem um processo muito consolidado. Sabemos quase sempre o que vai acontecer, mas é uma equipa consistente no seu jogo. Vamos ter de saber ter a bola em determinadas zonas e de ser pacientes. Temos de ter paciência, mas também objetividade para ser perigosos e ‘agredir’ o adversário na procura do golo. [...] «É uma equipa interessante a colocar-se de forma rápida em zonas de finalização, com boas saídas para contra-ataque, apesar de estar algumas vezes em ‘bloco’ muito baixo».

Objetivo para o último terço

«A equipa está desejosa do desafio pela frente neste último terço. Sinto também que há uma maior qualidade no nosso jogo neste momento do que aquela que existia no início da época. Acredito que podemos fazer mais pontos neste último terço do que fizemos nos outros dois terços do campeonato».