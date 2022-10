FIGURA: André Amaro

Começou com um atraso para Bruno Varela que foi bloqueado pela água no relvado. Recompôs-se rapidamente no regresso ao onze após cumprir castigo, partindo para mais uma exibição personalizada. Esteve atento às suas tarefas, mesmo tendo que em grande parte do jogo tivesse que incorporar o ataque. Acabou por resolver o encontro com um golpe de cabeça.

O MOMENTO: terceiro golo do Vitória (90+4’)

Lançamento de linha lateral no lado direito do ataque, Lameiras faz o cruzamento e na área é André Amaro a aparecer a desviar de cabeça ainda numa zona distante da baliza. Bola bombeada, a cair no ângulo mais distante da baliza de Bracali, rubricando assim a cambalhota final no marcador.

OUTROS DESTAQUES

Mikey Johnston

Jogou na Taça, deu nas vistas e mereceu a estreia a titular no campeonato. O escocês deu nas vistas, sendo um dos principais agitadores do ataque do Vitória de Guimarães, a serpentear várias vezes entrelinhas no setor mais recuado do Boavista.

Sebastian Perez

O municiador do jogo axadrezado, sendo o responsável pela organização da equipa montada por Petit. Bom de bola, o espanhol recuou até à linha dos centrais para começar, a partir de trás, a movimentação ofensiva da equipa do Bessa.

Anderson Silva

Sai do jogo com a ficha a zero no que a golos diz respeito, mas foi determinante para o triunfo. Sofreu a grande penalidade, e marcou por duas vezes, mas nas duas ocasiões foi assinalada posição irregular. Jogo imenso de luta.

Salvador Agra

Entrou em precisou apenas de seis minutos para fazer sonhar o Boavista. Lance individual a culminar com um grande golo, saltando do banco para dar uma réstia de esperança ao conjunto axadrezado.

André André

Em pezinhos de lá, tal como é seu timbre, o médio tem sido preponderante neste Vitória. A forma como gere os tempos do jogo e o posicionamento coletivo da equipa dá outra dimensão ao conjunto de Moreno.