O V. Guimarães manifestou esta quinta-feira a convicção de que a próxima Assembleia Geral da Liga Portugal, agendada para 6 de fevereiro, poderá representar «um importante passo em frente» no caminho da sustentabilidade do futebol profissional português.

Depois de, em janeiro, ter sido chumbada a proposta que previa a distribuição das verbas de solidariedade da UEFA pelos clubes da I e da II Liga, o tema volta agora a votação. O clube vimaranense garante, no entanto, que avançará com a partilha da sua quota-parte mesmo que o plano volte a não reunir os votos necessários.

Num comunicado divulgado pelo emblema minhoto, o Vitória sublinha que os clubes da II Liga «já haviam orçamentado essa receita para esta época» e recorda as dificuldades acrescidas enfrentadas por quem não dispõe das mesmas fontes de financiamento dos clubes do principal escalão.

Nesse sentido, o Vitória apela à solidariedade dos restantes clubes da I Liga que defendem a mesma proposta, sugerindo que avancem igualmente para a distribuição das respetivas verbas, independentemente do desfecho da votação.

Ainda assim, em Guimarães acredita-se que o plano acabará por merecer a aprovação da maioria qualificada de 75 por cento exigida.

«Competições à parte, os clubes devem perceber, de forma cabal, que todos sairão a ganhar se privilegiarem a união e o espírito de cooperação», conclui o comunicado.

De recordar, a votação foi chumbada na Assembleia Geral de Clubes que decorreu no último dia 16 de janeiro, tendo a proposta ficado a um voto da aprovação.