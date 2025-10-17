A SAD do V. Guimarães terminou a temporada de 2024/25 com um lucro recorde de 7,61 milhões de euros.

O montante é superior aos 4,63 milhões da última época, sendo que este valor é impulsionado pelas receitas de transferências e a participação na Liga Conferência. Recorde-se que os vimaranenses venderam Alberto Costa à Juventus, Manu Silva ao Benfica, Jota Silva ao Nottingham Forest e Kaio César ao Al Hilal, com um total de 27,5 milhões de euros a entrar nos cofres do clube.

No que toca à participação nas competições europeias, o V. Guimarães chegou aos «oitavos» e acabou eliminado pelo Bétis, tendo garantido 9,7 milhões de euros em receitas. Além disso, o passivo do clube mantém-se nos 6,06 milhões, enquanto que o capital próprio desceu dos 24,33 para os 25,37 milhões de euros.