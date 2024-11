O médio do Vitória de Guimarães, Tiago Silva, foi suspenso por dois jogos na sequência da expulsão ante o Santa Clara, no passado domingo, em jogo da 11.ª jornada da Liga. A sanção foi confirmada em comunicado, pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na quinta-feira.

Tiago Silva foi expulso no final do jogo, com cartão vermelho direto, mostrado pelo árbitro Gustavo Correia, ao protestar um penálti a favor dos minhotos, por falta sobre Nélson Oliveira, antes do lance que originou um penálti para o Santa Clara, que Vinícius Lopes falhou, levando os açorianos a vencer apenas por 1-0.

Além dos dois jogos de suspensão, Tiago Silva foi multado em 1.428 euros por «usar linguagem ou gestos ofensivos, injuriosos e ou grosseiros». «Proferiu as seguintes palavras para o árbitro: "filho da p***! És um filho da p***!”. Após a exibição do respetivo cartão vermelho, proferiu novamente as seguintes palavras para o árbitro: “Olha que filho da p***, és um grande filho da p***», é referido no mapa de castigos do CD da FPF, de acordo com o relatado no relatório do árbitro.

O médio falha assim a receção à União de Leiria, da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal (23 novembro), bem como a receção ao Gil Vicente, da 12.ª jornada da Liga (2 dezembro). Pelo meio, o Vitória vai ao Cazaquistão para defrontar o Astana (28 novembro), em jogo da 4.ª jornada da fase de liga da Liga Conferência.