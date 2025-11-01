Liga
VÍDEO: cinco temporadas depois, Dahl estreia-se a marcar como sénior
Lateral sueco faturou no triunfo por 3-0 sobre o V. Guimarães
Dia 1 de novembro de 2025 vai ficar para sempre na memória de Samuel Dahl.
O golo frente ao V. Guimarães não foi apenas um grande golo, como marcou a estreia oficial do lateral a faturar enquanto jogador senior, aos 22 anos.
De recordar, Dahl chegou ao Benfica no mercado de inverno da última temporada. Antes de representar os encarnados, o sueco fez parte das equipas seniores do Örebro e Djurgardens (ambos da Suécia) e a Roma.
Veja aqui o golo de Samuel Dahl frente ao V. Guimarães:
Samuel Dahl com uma bomba para o segundo das águias 💣#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalBetclic #VitoriaSC #SLBenfica #betanolp pic.twitter.com/gMElEQ4C6F— sport tv (@sporttvportugal) November 1, 2025
