Dia 1 de novembro de 2025 vai ficar para sempre na memória de Samuel Dahl.

O golo frente ao V. Guimarães não foi apenas um grande golo, como marcou a estreia oficial do lateral a faturar enquanto jogador senior, aos 22 anos.

De recordar, Dahl chegou ao Benfica no mercado de inverno da última temporada. Antes de representar os encarnados, o sueco fez parte das equipas seniores do Örebro e Djurgardens (ambos da Suécia) e a Roma.

Veja aqui o golo de Samuel Dahl frente ao V. Guimarães:

