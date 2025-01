O V. Guimarães chegou ao 3-3 ante o Sporting com um golo do médio João Mendes, no jogo da 17.ª jornada da Liga.

Na área, após uma bola que foi ao ferro, o Vitória chegou ao empate com um remate do médio, que entrou na segunda parte, em zona frontal, na área, aos 82 minutos.

O golo de João Mendes: