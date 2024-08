O V. Guimarães recebeu e venceu o Estoril por 1-0, na segunda jornada da Liga.

No Estádio D. Afonso Henriques, Chuchu Ramírez apontou o único golo do encontro, que confirmou a segunda vitória consecutiva para os comandados de Rui Borges, que somam assim seis pontos no campeonato.

Veja aqui o resumo do jogo entre o V. Guimarães e o Estoril: